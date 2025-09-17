WIDI (WIDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00164723 $ 0.00164723 $ 0.00164723 24J Rendah $ 0.00173069 $ 0.00173069 $ 0.00173069 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00164723$ 0.00164723 $ 0.00164723 24J Tinggi $ 0.00173069$ 0.00173069 $ 0.00173069 Sepanjang Masa $ 0.00475464$ 0.00475464 $ 0.00475464 Harga Terendah $ 0.00141021$ 0.00141021 $ 0.00141021 Perubahan Harga (1J) -1.51% Perubahan Harga (1D) -0.83% Perubahan Harga (7D) -11.03% Perubahan Harga (7D) -11.03%

WIDI (WIDI) harga masa nyata ialah $0.00168033. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIDI didagangkan antara $ 0.00164723 rendah dan $ 0.00173069 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIDI sepanjang masa ialah $ 0.00475464, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00141021.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIDI telah berubah sebanyak -1.51% sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan -11.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WIDI (WIDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WIDI ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIDI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.