BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Wiener Doge on Solana langsung hari ini ialah 2.63 USD.WIENER modal pasaran ialah 2,631,458 USD. Jejaki masa nyata WIENER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Wiener Doge on Solana langsung hari ini ialah 2.63 USD.WIENER modal pasaran ialah 2,631,458 USD. Jejaki masa nyata WIENER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai WIENER

Maklumat Harga WIENER

Apakah WIENER

Laman Web Rasmi WIENER

Tokenomik WIENER

Ramalan Harga WIENER

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wiener Doge on Solana Logo

Wiener Doge on Solana Harga (WIENER)

Tidak tersenarai

1 WIENER ke USD Harga Langsung:

$2.63
$2.63$2.63
+2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wiener Doge on Solana (WIENER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:22:11 (UTC+8)

Wiener Doge on Solana Harga Hari Ini

Harga langsung Wiener Doge on Solana (WIENER) hari ini ialah $ 2.63, dengan 2.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WIENER kepada USD penukaran adalah $ 2.63 setiap WIENER.

Wiener Doge on Solana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,631,458, dengan bekalan edaran sebanyak 999.31K WIENER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WIENER didagangkan antara $ 2.56 (rendah) dan $ 2.71 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.12.

Dalam prestasi jangka pendek, WIENER dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -22.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wiener Doge on Solana (WIENER) Maklumat Pasaran

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

--
----

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

999.31K
999.31K 999.31K

999,306.896995
999,306.896995 999,306.896995

Had Pasaran semasa Wiener Doge on Solana ialah $ 2.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIENER ialah 999.31K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999306.896995. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.63M.

Wiener Doge on Solana Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.56
$ 2.56$ 2.56
24J Rendah
$ 2.71
$ 2.71$ 2.71
24J Tinggi

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 5.11
$ 5.11$ 5.11

$ 2.12
$ 2.12$ 2.12

-0.46%

+2.53%

-22.27%

-22.27%

Wiener Doge on Solana (WIENER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wiener Doge on Solana kepada USD adalah $ +0.064935.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wiener Doge on Solana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wiener Doge on Solana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wiener Doge on Solana kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.064935+2.53%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Wiener Doge on Solana

Wiener Doge on Solana (WIENER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran WIENER pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Wiener Doge on Solana (WIENER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wiener Doge on Solana berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Wiener Doge on Solana yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk WIENER ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Wiener Doge on Solana Ramalan Harga.

Apakah itu Wiener Doge on Solana (WIENER)

Wiener Doge ($WIENER) is a scarce digital asset and store of value on the Solana blockchain. The project combines humor with transparency and long-term community engagement. With a fixed total supply of 1,000,000 tokens, $WIENER employs principles of scarcity to encourage sustainable growth. Created by Liam Murphy, a crypto fraud-fighting lawyer, the project promotes accountability and trust within the meme economy. The majority of tokens are held by the founder and will not be sold during the lifetime of his dachshund, Stellaluna, the project’s mascot. Holders can stake their tokens for 12% annual rewards and participate in the Wiener Doge Pack, an active Telegram community of over 10,000 members.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wiener Doge on Solana (WIENER) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wiener Doge on Solana

Berapakah nilai 1 Wiener Doge on Solana pada tahun 2030?
Jika Wiener Doge on Solana berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Wiener Doge on Solana berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:22:11 (UTC+8)

Wiener Doge on Solana (WIENER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Wiener Doge on Solana

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04222
$0.04222$0.04222

+111.10%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1208
$0.1208$0.1208

+27.15%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1220
$0.1220$0.1220

+205.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004675
$0.000004675$0.000004675

+79.80%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00431
$0.00431$0.00431

+43.66%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013622
$0.013622$0.013622

+34.55%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1208
$0.1208$0.1208

+27.15%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.