Wiener Doge on Solana Harga Hari Ini

Harga langsung Wiener Doge on Solana (WIENER) hari ini ialah $ 2.63, dengan 2.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WIENER kepada USD penukaran adalah $ 2.63 setiap WIENER.

Wiener Doge on Solana kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,631,458, dengan bekalan edaran sebanyak 999.31K WIENER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WIENER didagangkan antara $ 2.56 (rendah) dan $ 2.71 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.12.

Dalam prestasi jangka pendek, WIENER dipindahkan -0.46% dalam sejam terakhir dan -22.27% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wiener Doge on Solana (WIENER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Bekalan Peredaran 999.31K 999.31K 999.31K Jumlah Bekalan 999,306.896995 999,306.896995 999,306.896995

Had Pasaran semasa Wiener Doge on Solana ialah $ 2.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIENER ialah 999.31K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999306.896995. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.63M.