Wifejak (WIFE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00061453 $ 0.00061453 $ 0.00061453 24J Rendah $ 0.00064979 $ 0.00064979 $ 0.00064979 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00061453$ 0.00061453 $ 0.00061453 24J Tinggi $ 0.00064979$ 0.00064979 $ 0.00064979 Sepanjang Masa $ 0.0224714$ 0.0224714 $ 0.0224714 Harga Terendah $ 0.00013069$ 0.00013069 $ 0.00013069 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) -1.42% Perubahan Harga (7D) -14.31% Perubahan Harga (7D) -14.31%

Wifejak (WIFE) harga masa nyata ialah $0.00062889. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIFE didagangkan antara $ 0.00061453 rendah dan $ 0.00064979 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIFE sepanjang masa ialah $ 0.0224714, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013069.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIFE telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan -14.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wifejak (WIFE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 626.28K$ 626.28K $ 626.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 626.28K$ 626.28K $ 626.28K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,485.0 999,999,485.0 999,999,485.0

Had Pasaran semasa Wifejak ialah $ 626.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIFE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999485.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 626.28K.