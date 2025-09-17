Wifmas (WIFMAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00111932$ 0.00111932 $ 0.00111932 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) +4.63% Perubahan Harga (7D) +41.45% Perubahan Harga (7D) +41.45%

Wifmas (WIFMAS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIFMAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIFMAS sepanjang masa ialah $ 0.00111932, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIFMAS telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +4.63% dalam 24 jam dan +41.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wifmas (WIFMAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.31K$ 48.31K $ 48.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.31K$ 48.31K $ 48.31K Bekalan Peredaran 998.06M 998.06M 998.06M Jumlah Bekalan 998,060,122.24155 998,060,122.24155 998,060,122.24155

Had Pasaran semasa Wifmas ialah $ 48.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIFMAS ialah 998.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998060122.24155. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.31K.