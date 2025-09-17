Lagi Mengenai WIGL

Wigl Harga (WIGL)

1 WIGL ke USD Harga Langsung:

$0.085262
-0.50%1D
Wigl (WIGL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:27:03 (UTC+8)

Wigl (WIGL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.084116
24J Rendah
$ 0.085692
24J Tinggi

$ 0.084116
$ 0.085692
$ 0.116832
$ 0.058411
+0.40%

-0.21%

+1.33%

+1.33%

Wigl (WIGL) harga masa nyata ialah $0.085206. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIGL didagangkan antara $ 0.084116 rendah dan $ 0.085692 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIGL sepanjang masa ialah $ 0.116832, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.058411.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIGL telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +1.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wigl (WIGL) Maklumat Pasaran

$ 1.50M
--
$ 22.66M
17.56M
266,013,874.0
Had Pasaran semasa Wigl ialah $ 1.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIGL ialah 17.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 266013874.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.66M.

Wigl (WIGL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wigl kepada USD adalah $ -0.00018200342200961.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wigl kepada USD adalah $ -0.0003690016.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wigl kepada USD adalah $ -0.0002335496.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wigl kepada USD adalah $ +0.02118066583378411.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00018200342200961-0.21%
30 Hari$ -0.0003690016-0.43%
60 Hari$ -0.0002335496-0.27%
90 Hari$ +0.02118066583378411+33.08%

Apakah itu Wigl (WIGL)

Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.

Wigl (WIGL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Wigl Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wigl (WIGL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wigl (WIGL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wigl.

Semak Wigl ramalan harga sekarang!

WIGL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wigl (WIGL)

Memahami tokenomik Wigl (WIGL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WIGL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wigl (WIGL)

Berapakah nilai Wigl (WIGL) hari ini?
Harga langsung WIGL dalam USD ialah 0.085206 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WIGL ke USD?
Harga semasa WIGL ke USD ialah $ 0.085206. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wigl?
Had pasaran untuk WIGL ialah $ 1.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WIGL?
Bekalan edaran WIGL ialah 17.56M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WIGL?
WIGL mencapai harga ATH sebanyak 0.116832 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WIGL?
WIGL melihat harga ATL sebanyak 0.058411 USD.
Berapakah jumlah dagangan WIGL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WIGLialah -- USD.
Adakah WIGL akan naik lebih tinggi tahun ini?
WIGL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WIGLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Wigl (WIGL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

