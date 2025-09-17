Wigl (WIGL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.084116 $ 0.084116 $ 0.084116 24J Rendah $ 0.085692 $ 0.085692 $ 0.085692 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.084116$ 0.084116 $ 0.084116 24J Tinggi $ 0.085692$ 0.085692 $ 0.085692 Sepanjang Masa $ 0.116832$ 0.116832 $ 0.116832 Harga Terendah $ 0.058411$ 0.058411 $ 0.058411 Perubahan Harga (1J) +0.40% Perubahan Harga (1D) -0.21% Perubahan Harga (7D) +1.33% Perubahan Harga (7D) +1.33%

Wigl (WIGL) harga masa nyata ialah $0.085206. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIGL didagangkan antara $ 0.084116 rendah dan $ 0.085692 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIGL sepanjang masa ialah $ 0.116832, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.058411.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIGL telah berubah sebanyak +0.40% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan +1.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wigl (WIGL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.66M$ 22.66M $ 22.66M Bekalan Peredaran 17.56M 17.56M 17.56M Jumlah Bekalan 266,013,874.0 266,013,874.0 266,013,874.0

Had Pasaran semasa Wigl ialah $ 1.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIGL ialah 17.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 266013874.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.66M.