Wild Forest Token (WF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0102333 $ 0.0102333 $ 0.0102333 24J Rendah $ 0.0107274 $ 0.0107274 $ 0.0107274 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0102333$ 0.0102333 $ 0.0102333 24J Tinggi $ 0.0107274$ 0.0107274 $ 0.0107274 Sepanjang Masa $ 0.079021$ 0.079021 $ 0.079021 Harga Terendah $ 0.00217244$ 0.00217244 $ 0.00217244 Perubahan Harga (1J) -1.29% Perubahan Harga (1D) -3.11% Perubahan Harga (7D) -16.11% Perubahan Harga (7D) -16.11%

Wild Forest Token (WF) harga masa nyata ialah $0.01024765. Sepanjang 24 jam yang lalu, WF didagangkan antara $ 0.0102333 rendah dan $ 0.0107274 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WF sepanjang masa ialah $ 0.079021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00217244.

Dari segi prestasi jangka pendek, WF telah berubah sebanyak -1.29% sejak sejam yang lalu, -3.11% dalam 24 jam dan -16.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wild Forest Token (WF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 469.03K$ 469.03K $ 469.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.15M$ 10.15M $ 10.15M Bekalan Peredaran 45.77M 45.77M 45.77M Jumlah Bekalan 989,999,998.0 989,999,998.0 989,999,998.0

Had Pasaran semasa Wild Forest Token ialah $ 469.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WF ialah 45.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.15M.