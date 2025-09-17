Lagi Mengenai WF

Maklumat Harga WF

Kertas putih WF

Laman Web Rasmi WF

Tokenomik WF

Ramalan Harga WF

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wild Forest Token Logo

Wild Forest Token Harga (WF)

Tidak tersenarai

1 WF ke USD Harga Langsung:

$0.01024765
$0.01024765$0.01024765
-3.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wild Forest Token (WF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:55:16 (UTC+8)

Wild Forest Token (WF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0102333
$ 0.0102333$ 0.0102333
24J Rendah
$ 0.0107274
$ 0.0107274$ 0.0107274
24J Tinggi

$ 0.0102333
$ 0.0102333$ 0.0102333

$ 0.0107274
$ 0.0107274$ 0.0107274

$ 0.079021
$ 0.079021$ 0.079021

$ 0.00217244
$ 0.00217244$ 0.00217244

-1.29%

-3.11%

-16.11%

-16.11%

Wild Forest Token (WF) harga masa nyata ialah $0.01024765. Sepanjang 24 jam yang lalu, WF didagangkan antara $ 0.0102333 rendah dan $ 0.0107274 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WF sepanjang masa ialah $ 0.079021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00217244.

Dari segi prestasi jangka pendek, WF telah berubah sebanyak -1.29% sejak sejam yang lalu, -3.11% dalam 24 jam dan -16.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wild Forest Token (WF) Maklumat Pasaran

$ 469.03K
$ 469.03K$ 469.03K

--
----

$ 10.15M
$ 10.15M$ 10.15M

45.77M
45.77M 45.77M

989,999,998.0
989,999,998.0 989,999,998.0

Had Pasaran semasa Wild Forest Token ialah $ 469.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WF ialah 45.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.15M.

Wild Forest Token (WF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wild Forest Token kepada USD adalah $ -0.00032945703628294.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wild Forest Token kepada USD adalah $ -0.0032931315.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wild Forest Token kepada USD adalah $ +0.0166124674.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wild Forest Token kepada USD adalah $ +0.007730130356903466.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00032945703628294-3.11%
30 Hari$ -0.0032931315-32.13%
60 Hari$ +0.0166124674+162.11%
90 Hari$ +0.007730130356903466+307.05%

Apakah itu Wild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wild Forest Token (WF) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Wild Forest Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wild Forest Token (WF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wild Forest Token (WF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wild Forest Token.

Semak Wild Forest Token ramalan harga sekarang!

WF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wild Forest Token (WF)

Memahami tokenomik Wild Forest Token (WF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wild Forest Token (WF)

Berapakah nilai Wild Forest Token (WF) hari ini?
Harga langsung WF dalam USD ialah 0.01024765 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WF ke USD?
Harga semasa WF ke USD ialah $ 0.01024765. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wild Forest Token?
Had pasaran untuk WF ialah $ 469.03K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WF?
Bekalan edaran WF ialah 45.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WF?
WF mencapai harga ATH sebanyak 0.079021 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WF?
WF melihat harga ATL sebanyak 0.00217244 USD.
Berapakah jumlah dagangan WF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WFialah -- USD.
Adakah WF akan naik lebih tinggi tahun ini?
WF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:55:16 (UTC+8)

Wild Forest Token (WF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.