Wild Goat Coin (WGC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00135352$ 0.00135352 $ 0.00135352 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.23% Perubahan Harga (1D) +1.90% Perubahan Harga (7D) +17.52% Perubahan Harga (7D) +17.52%

Wild Goat Coin (WGC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WGC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WGC sepanjang masa ialah $ 0.00135352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WGC telah berubah sebanyak -1.23% sejak sejam yang lalu, +1.90% dalam 24 jam dan +17.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wild Goat Coin (WGC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 516.45K$ 516.45K $ 516.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 516.45K$ 516.45K $ 516.45K Bekalan Peredaran 5.00B 5.00B 5.00B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wild Goat Coin ialah $ 516.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WGC ialah 5.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 516.45K.