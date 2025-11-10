WILDWEST Harga Hari Ini

Harga langsung WILDWEST (WILDW) hari ini ialah $ 0.00009751, dengan 1.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WILDW kepada USD penukaran adalah $ 0.00009751 setiap WILDW.

WILDWEST kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 97,512, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WILDW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WILDW didagangkan antara $ 0.00009687 (rendah) dan $ 0.00009896 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00026525, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009045.

Dalam prestasi jangka pendek, WILDW dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WILDWEST (WILDW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.51K$ 97.51K $ 97.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.51K$ 97.51K $ 97.51K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WILDWEST ialah $ 97.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WILDW ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.51K.