Will Harga Hari Ini

Harga langsung Will (WILL) hari ini ialah $ 0.00001191, dengan 5.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WILL kepada USD penukaran adalah $ 0.00001191 setiap WILL.

Will kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,906.22, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B WILL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WILL didagangkan antara $ 0.00001128 (rendah) dan $ 0.00001214 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00065666, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001056.

Dalam prestasi jangka pendek, WILL dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -68.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Will (WILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Will ialah $ 11.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WILL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.91K.