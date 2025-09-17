willy (WILLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00158377$ 0.00158377 $ 0.00158377 Harga Terendah $ 0.00000715$ 0.00000715 $ 0.00000715 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.57% Perubahan Harga (7D) +3.57%

willy (WILLY) harga masa nyata ialah $0.00001643. Sepanjang 24 jam yang lalu, WILLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WILLY sepanjang masa ialah $ 0.00158377, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000715.

Dari segi prestasi jangka pendek, WILLY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

willy (WILLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.37K$ 16.37K $ 16.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.37K$ 16.37K $ 16.37K Bekalan Peredaran 996.60M 996.60M 996.60M Jumlah Bekalan 996,601,539.551863 996,601,539.551863 996,601,539.551863

Had Pasaran semasa willy ialah $ 16.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WILLY ialah 996.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996601539.551863. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.37K.