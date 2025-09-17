WINK (WINK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03662896$ 0.03662896 $ 0.03662896 Harga Terendah $ 0.01212275$ 0.01212275 $ 0.01212275 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.61% Perubahan Harga (7D) +3.61%

WINK (WINK) harga masa nyata ialah $0.03419058. Sepanjang 24 jam yang lalu, WINK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WINK sepanjang masa ialah $ 0.03662896, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01212275.

Dari segi prestasi jangka pendek, WINK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WINK (WINK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.88M$ 12.88M $ 12.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.19M$ 34.19M $ 34.19M Bekalan Peredaran 377.45M 377.45M 377.45M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WINK ialah $ 12.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WINK ialah 377.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.19M.