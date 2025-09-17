Winnie the Poodle (WINNIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01291401$ 0.01291401 $ 0.01291401 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.48% Perubahan Harga (7D) +6.35% Perubahan Harga (7D) +6.35%

Winnie the Poodle (WINNIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WINNIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WINNIE sepanjang masa ialah $ 0.01291401, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WINNIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.48% dalam 24 jam dan +6.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Winnie the Poodle (WINNIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.14K$ 36.14K $ 36.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.14K$ 36.14K $ 36.14K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,489.426668 999,997,489.426668 999,997,489.426668

Had Pasaran semasa Winnie the Poodle ialah $ 36.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WINNIE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997489.426668. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.14K.