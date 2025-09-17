winston spider monkey (WINSTON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -2.08% Perubahan Harga (7D) +9.46% Perubahan Harga (7D) +9.46%

winston spider monkey (WINSTON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WINSTON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WINSTON sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WINSTON telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -2.08% dalam 24 jam dan +9.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

winston spider monkey (WINSTON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Bekalan Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Jumlah Bekalan 999,359,140.198877 999,359,140.198877 999,359,140.198877

Had Pasaran semasa winston spider monkey ialah $ 13.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WINSTON ialah 999.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999359140.198877. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.00K.