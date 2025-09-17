Winter Arc (WINTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00055309 24J Tinggi $ 0.00061444 Sepanjang Masa $ 0.02920174 Harga Terendah $ 0.000045 Perubahan Harga (1J) -1.21% Perubahan Harga (1D) +5.81% Perubahan Harga (7D) -26.10%

Winter Arc (WINTER) harga masa nyata ialah $0.00059984. Sepanjang 24 jam yang lalu, WINTER didagangkan antara $ 0.00055309 rendah dan $ 0.00061444 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WINTER sepanjang masa ialah $ 0.02920174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000045.

Dari segi prestasi jangka pendek, WINTER telah berubah sebanyak -1.21% sejak sejam yang lalu, +5.81% dalam 24 jam dan -26.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Winter Arc (WINTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 583.29K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 583.29K Bekalan Peredaran 972.41M Jumlah Bekalan 972,405,090.503213

Had Pasaran semasa Winter Arc ialah $ 583.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WINTER ialah 972.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972405090.503213. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 583.29K.