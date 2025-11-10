Winternomics TV Harga Hari Ini

Harga langsung Winternomics TV (WNTV) hari ini ialah $ 0.0023827, dengan 6.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WNTV kepada USD penukaran adalah $ 0.0023827 setiap WNTV.

Winternomics TV kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,382,694, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M WNTV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WNTV didagangkan antara $ 0.00218261 (rendah) dan $ 0.00247665 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00827718, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00107484.

Dalam prestasi jangka pendek, WNTV dipindahkan -2.05% dalam sejam terakhir dan -12.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Winternomics TV (WNTV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,586.668025 999,997,586.668025 999,997,586.668025

Had Pasaran semasa Winternomics TV ialah $ 2.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WNTV ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999997586.668025. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.38M.