Wise (WISE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.245719 $ 0.245719 $ 0.245719 24J Rendah $ 0.271741 $ 0.271741 $ 0.271741 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.245719$ 0.245719 $ 0.245719 24J Tinggi $ 0.271741$ 0.271741 $ 0.271741 Sepanjang Masa $ 0.96738$ 0.96738 $ 0.96738 Harga Terendah $ 0.078411$ 0.078411 $ 0.078411 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) +0.31% Perubahan Harga (7D) +3.30% Perubahan Harga (7D) +3.30%

Wise (WISE) harga masa nyata ialah $0.247999. Sepanjang 24 jam yang lalu, WISE didagangkan antara $ 0.245719 rendah dan $ 0.271741 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WISE sepanjang masa ialah $ 0.96738, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.078411.

Dari segi prestasi jangka pendek, WISE telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan +3.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wise (WISE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 134.71M$ 134.71M $ 134.71M Bekalan Peredaran 34.83M 34.83M 34.83M Jumlah Bekalan 543,206,289.0 543,206,289.0 543,206,289.0

Had Pasaran semasa Wise ialah $ 8.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WISE ialah 34.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 543206289.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 134.71M.