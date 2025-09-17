Wistaverse Harga (WISTA)
Wistaverse (WISTA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WISTA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WISTA sepanjang masa ialah $ 0.091306, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, WISTA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -22.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Wistaverse ialah $ 18.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WISTA ialah 37.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.92K.
Pada hari ini, perubahan harga Wistaverse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wistaverse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wistaverse kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wistaverse kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ 0
|-35.76%
|60 Hari
|$ 0
|-38.27%
|90 Hari
|$ 0
|--
Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities. Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables. Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported. Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience. Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.