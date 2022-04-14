Tokenomik Wistaverse (WISTA)
Wistaverse (WISTA) Maklumat
Wistaverse is a platform that has been designed to enable virtual protests in the metaverse. Built as a decentralized public good, the platform is politically neutral and accessible to all, providing and facilitating a safe space for individuals to voice their opinions and engage in immersive events with their communities.
Wistaverse provides a viable alternative for those who are unable to participate in real-life protests and enables any cause to gain global support and raise decentralized funding during events. Individuals can express their messages and show solidarity with a cause through the use of avatars and digital tools such as signs, banners, and wearables.
Wistaverse's first protests will take place in The Sandbox Game, the Largest metaverse to date which boasts over 4.5 million active users. The first protest Arena is versatile and ready for event organizers to use, ensuring that each protest is unique and tailored to the specific cause being supported.
Wistaverse is also developing its own standalone metaverse application Which is set to be ready in summer 2024. Built on Polygon, The WI$TA token powers the Wistaverse experience.
Participants will be able to help their cause raise funds via donations in WI$TA during protests. For each event, the sale of avatars and other purchasable items within the ecosystem will help raise additional funds for the cause. Wistaverse will allow community members to use their voting power to amplify donations using the treasury funds which is continuously filled by a 0.5% tax on all transactions.
Wistaverse (WISTA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wistaverse (WISTA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Wistaverse (WISTA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Wistaverse (WISTA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WISTA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WISTA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WISTA, terokai
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.