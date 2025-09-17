Lagi Mengenai WIZARD

Maklumat Harga WIZARD

Tokenomik WIZARD

Ramalan Harga WIZARD

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wizard Gang Logo

Wizard Gang Harga (WIZARD)

Tidak tersenarai

1 WIZARD ke USD Harga Langsung:

$0.00168075
$0.00168075$0.00168075
+2.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wizard Gang (WIZARD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:27:20 (UTC+8)

Wizard Gang (WIZARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00152312
$ 0.00152312$ 0.00152312
24J Rendah
$ 0.00167835
$ 0.00167835$ 0.00167835
24J Tinggi

$ 0.00152312
$ 0.00152312$ 0.00152312

$ 0.00167835
$ 0.00167835$ 0.00167835

$ 0.00760012
$ 0.00760012$ 0.00760012

$ 0
$ 0$ 0

+1.82%

+2.77%

-16.45%

-16.45%

Wizard Gang (WIZARD) harga masa nyata ialah $0.00168075. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIZARD didagangkan antara $ 0.00152312 rendah dan $ 0.00167835 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIZARD sepanjang masa ialah $ 0.00760012, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIZARD telah berubah sebanyak +1.82% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan -16.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wizard Gang (WIZARD) Maklumat Pasaran

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

999.84M
999.84M 999.84M

999,837,333.61303
999,837,333.61303 999,837,333.61303

Had Pasaran semasa Wizard Gang ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIZARD ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999837333.61303. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.

Wizard Gang (WIZARD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wizard Gang kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wizard Gang kepada USD adalah $ -0.0007010591.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wizard Gang kepada USD adalah $ +0.0001094065.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wizard Gang kepada USD adalah $ +0.0003959038843441604.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.77%
30 Hari$ -0.0007010591-41.71%
60 Hari$ +0.0001094065+6.51%
90 Hari$ +0.0003959038843441604+30.81%

Apakah itu Wizard Gang (WIZARD)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Wizard Gang Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wizard Gang (WIZARD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wizard Gang (WIZARD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wizard Gang.

Semak Wizard Gang ramalan harga sekarang!

WIZARD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wizard Gang (WIZARD)

Memahami tokenomik Wizard Gang (WIZARD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WIZARD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wizard Gang (WIZARD)

Berapakah nilai Wizard Gang (WIZARD) hari ini?
Harga langsung WIZARD dalam USD ialah 0.00168075 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WIZARD ke USD?
Harga semasa WIZARD ke USD ialah $ 0.00168075. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wizard Gang?
Had pasaran untuk WIZARD ialah $ 1.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WIZARD?
Bekalan edaran WIZARD ialah 999.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WIZARD?
WIZARD mencapai harga ATH sebanyak 0.00760012 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WIZARD?
WIZARD melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WIZARD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WIZARDialah -- USD.
Adakah WIZARD akan naik lebih tinggi tahun ini?
WIZARD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WIZARDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:27:20 (UTC+8)

Wizard Gang (WIZARD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.