Wizard Gang (WIZARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00152312 24J Tinggi $ 0.00167835 Sepanjang Masa $ 0.00760012 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.82% Perubahan Harga (1D) +2.77% Perubahan Harga (7D) -16.45%

Wizard Gang (WIZARD) harga masa nyata ialah $0.00168075. Sepanjang 24 jam yang lalu, WIZARD didagangkan antara $ 0.00152312 rendah dan $ 0.00167835 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WIZARD sepanjang masa ialah $ 0.00760012, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WIZARD telah berubah sebanyak +1.82% sejak sejam yang lalu, +2.77% dalam 24 jam dan -16.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wizard Gang (WIZARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.68M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M Bekalan Peredaran 999.84M Jumlah Bekalan 999,837,333.61303

Had Pasaran semasa Wizard Gang ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WIZARD ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999837333.61303. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.