Wizardia (WZRD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WZRD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WZRD sepanjang masa ialah $ 0.520856, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WZRD telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Modal Pasaran $ 46.26K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 132.01K Bekalan Peredaran 105.13M Jumlah Bekalan 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Wizardia ialah $ 46.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WZRD ialah 105.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.01K.