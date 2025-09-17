Lagi Mengenai SCRL

Wizarre Scroll Logo

Wizarre Scroll Harga (SCRL)

Tidak tersenarai

1 SCRL ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Wizarre Scroll (SCRL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:28:30 (UTC+8)

Wizarre Scroll (SCRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00200883
$ 0.00200883$ 0.00200883

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.22%

-0.22%

Wizarre Scroll (SCRL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCRL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCRL sepanjang masa ialah $ 0.00200883, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCRL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wizarre Scroll (SCRL) Maklumat Pasaran

$ 16.24K
$ 16.24K$ 16.24K

--
----

$ 30.11K
$ 30.11K$ 30.11K

4.52B
4.52B 4.52B

8,375,974,630.849999
8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999

Had Pasaran semasa Wizarre Scroll ialah $ 16.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCRL ialah 4.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8375974630.849999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.11K.

Wizarre Scroll (SCRL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Wizarre Scroll kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Wizarre Scroll kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Wizarre Scroll kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Wizarre Scroll kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-3.27%
60 Hari$ 0-9.39%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Wizarre Scroll (SCRL)

Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem.

Wizarre Scroll (SCRL) Sumber

Laman Web Rasmi

Wizarre Scroll Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wizarre Scroll (SCRL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wizarre Scroll (SCRL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wizarre Scroll.

Semak Wizarre Scroll ramalan harga sekarang!

SCRL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Wizarre Scroll (SCRL)

Memahami tokenomik Wizarre Scroll (SCRL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SCRL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wizarre Scroll (SCRL)

Berapakah nilai Wizarre Scroll (SCRL) hari ini?
Harga langsung SCRL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SCRL ke USD?
Harga semasa SCRL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wizarre Scroll?
Had pasaran untuk SCRL ialah $ 16.24K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SCRL?
Bekalan edaran SCRL ialah 4.52B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SCRL?
SCRL mencapai harga ATH sebanyak 0.00200883 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SCRL?
SCRL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SCRL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SCRLialah -- USD.
Adakah SCRL akan naik lebih tinggi tahun ini?
SCRL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SCRLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:28:30 (UTC+8)

Wizarre Scroll (SCRL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.