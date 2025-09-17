Wizarre Scroll (SCRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00200883$ 0.00200883 $ 0.00200883 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.22% Perubahan Harga (7D) -0.22%

Wizarre Scroll (SCRL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCRL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCRL sepanjang masa ialah $ 0.00200883, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCRL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wizarre Scroll (SCRL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.24K$ 16.24K $ 16.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.11K$ 30.11K $ 30.11K Bekalan Peredaran 4.52B 4.52B 4.52B Jumlah Bekalan 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999

Had Pasaran semasa Wizarre Scroll ialah $ 16.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCRL ialah 4.52B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8375974630.849999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.11K.