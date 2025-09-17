Apakah itu WIZZIE (WIZZIE)

The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WIZZIE (WIZZIE) Berapakah nilai WIZZIE (WIZZIE) hari ini? Harga langsung WIZZIE dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WIZZIE ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa WIZZIE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran WIZZIE? Had pasaran untuk WIZZIE ialah $ 13.84K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WIZZIE? Bekalan edaran WIZZIE ialah 998.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WIZZIE? WIZZIE mencapai harga ATH sebanyak 0.0014336 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WIZZIE? WIZZIE melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan WIZZIE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WIZZIEialah -- USD . Adakah WIZZIE akan naik lebih tinggi tahun ini? WIZZIE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WIZZIEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

