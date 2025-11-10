WLF TOKEN Harga Hari Ini

Harga langsung WLF TOKEN (WLF) hari ini ialah $ 0.00129766, dengan 19.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WLF kepada USD penukaran adalah $ 0.00129766 setiap WLF.

WLF TOKEN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,696,715, dengan bekalan edaran sebanyak 2.85B WLF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WLF didagangkan antara $ 0.00108856 (rendah) dan $ 0.00130279 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0021434, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000412.

Dalam prestasi jangka pendek, WLF dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan -3.21% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WLF TOKEN (WLF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.95M$ 25.95M $ 25.95M Bekalan Peredaran 2.85B 2.85B 2.85B Jumlah Bekalan 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

