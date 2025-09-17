Woke Chain (GOWOKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00011652 $ 0.00011652 $ 0.00011652 24J Rendah $ 0.00012007 $ 0.00012007 $ 0.00012007 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00011652$ 0.00011652 $ 0.00011652 24J Tinggi $ 0.00012007$ 0.00012007 $ 0.00012007 Sepanjang Masa $ 0.00140247$ 0.00140247 $ 0.00140247 Harga Terendah $ 0.00005501$ 0.00005501 $ 0.00005501 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -2.51% Perubahan Harga (7D) +4.99% Perubahan Harga (7D) +4.99%

Woke Chain (GOWOKE) harga masa nyata ialah $0.0001165. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOWOKE didagangkan antara $ 0.00011652 rendah dan $ 0.00012007 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOWOKE sepanjang masa ialah $ 0.00140247, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005501.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOWOKE telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -2.51% dalam 24 jam dan +4.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Woke Chain (GOWOKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.00K$ 96.00K $ 96.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.00K$ 96.00K $ 96.00K Bekalan Peredaran 823.95M 823.95M 823.95M Jumlah Bekalan 823,945,633.0 823,945,633.0 823,945,633.0

Had Pasaran semasa Woke Chain ialah $ 96.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOWOKE ialah 823.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 823945633.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.00K.