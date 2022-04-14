Tokenomik Woke Chain (GOWOKE)
Woke Chain (GOWOKE) Maklumat
Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity.
With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience.
All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such.
Woke Chain (GOWOKE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Woke Chain (GOWOKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Woke Chain (GOWOKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Woke Chain (GOWOKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GOWOKE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GOWOKE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GOWOKE, terokai GOWOKE harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.