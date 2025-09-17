Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00159424$ 0.00159424 $ 0.00159424 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -4.91% Perubahan Harga (7D) -4.91%

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOKIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOKIE sepanjang masa ialah $ 0.00159424, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOKIE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -4.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Bekalan Peredaran 998.88M 998.88M 998.88M Jumlah Bekalan 998,877,285.821977 998,877,285.821977 998,877,285.821977

Had Pasaran semasa Wokie Plumpkin by Virtuals ialah $ 55.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOKIE ialah 998.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998877285.821977. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.96K.