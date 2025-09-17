Wolf of Dumb Street (WODS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001948 $ 0.00001948 $ 0.00001948 24J Rendah $ 0.00002147 $ 0.00002147 $ 0.00002147 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001948$ 0.00001948 $ 0.00001948 24J Tinggi $ 0.00002147$ 0.00002147 $ 0.00002147 Sepanjang Masa $ 0.00056979$ 0.00056979 $ 0.00056979 Harga Terendah $ 0.00001146$ 0.00001146 $ 0.00001146 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +7.35% Perubahan Harga (7D) +16.74% Perubahan Harga (7D) +16.74%

Wolf of Dumb Street (WODS) harga masa nyata ialah $0.00002123. Sepanjang 24 jam yang lalu, WODS didagangkan antara $ 0.00001948 rendah dan $ 0.00002147 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WODS sepanjang masa ialah $ 0.00056979, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001146.

Dari segi prestasi jangka pendek, WODS telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +7.35% dalam 24 jam dan +16.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wolf of Dumb Street (WODS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K Bekalan Peredaran 957.28M 957.28M 957.28M Jumlah Bekalan 957,278,221.8296238 957,278,221.8296238 957,278,221.8296238

Had Pasaran semasa Wolf of Dumb Street ialah $ 20.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WODS ialah 957.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 957278221.8296238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.32K.