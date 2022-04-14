Tokenomik Wolf of Wall Street ($WOLF)

Lihat cerapan utama tentang Wolf of Wall Street ($WOLF), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Wolf of Wall Street ($WOLF) Maklumat

$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street.

The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start.

We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project.

At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.

Laman Web Rasmi:
https://wolfofwallstreeteth.com/

Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wolf of Wall Street ($WOLF), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.65M
$ 1.65M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 873.42M
$ 873.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.89M
$ 1.89M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01819523
$ 0.01819523
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00189228
$ 0.00189228

Tokenomik Wolf of Wall Street ($WOLF): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Wolf of Wall Street ($WOLF) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $WOLF yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $WOLF yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $WOLF, terokai $WOLF harga langsung token!

$WOLF Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $WOLF? Halaman ramalan harga $WOLF kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

