Harga langsung WOLFI (WOLFI) hari ini ialah $ 0.00006705, dengan 1.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WOLFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00006705 setiap WOLFI.

WOLFI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 670,496, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B WOLFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WOLFI didagangkan antara $ 0.00006507 (rendah) dan $ 0.00006833 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00191356, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000033.

Dalam prestasi jangka pendek, WOLFI dipindahkan -0.63% dalam sejam terakhir dan -12.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WOLFI (WOLFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 670.50K$ 670.50K $ 670.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 670.50K$ 670.50K $ 670.50K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WOLFI ialah $ 670.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOLFI ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 670.50K.