Wolt (WOLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -3.41% Perubahan Harga (7D) -3.41%

Wolt (WOLT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOLT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOLT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOLT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -3.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wolt (WOLT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Wolt ialah $ 10.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOLT ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.99K.