Apakah itu Wombat (WOMBAT)

Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wombat (WOMBAT) Berapakah nilai Wombat (WOMBAT) hari ini? Harga langsung WOMBAT dalam USD ialah 0.00006376 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WOMBAT ke USD? $ 0.00006376 . Lihat Harga semasa WOMBAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Wombat? Had pasaran untuk WOMBAT ialah $ 204.34K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WOMBAT? Bekalan edaran WOMBAT ialah 3.20B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WOMBAT? WOMBAT mencapai harga ATH sebanyak 0.0160622 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WOMBAT? WOMBAT melihat harga ATL sebanyak 0.00001053 USD . Berapakah jumlah dagangan WOMBAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WOMBATialah -- USD . Adakah WOMBAT akan naik lebih tinggi tahun ini? WOMBAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WOMBATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

