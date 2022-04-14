Tokenomik Wombat (WOMBAT)

Tokenomik Wombat (WOMBAT)

Lihat cerapan utama tentang Wombat (WOMBAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Wombat (WOMBAT) Maklumat

Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership

The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world.

There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds.

Laman Web Rasmi:
https://www.wombat.app/

Wombat (WOMBAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wombat (WOMBAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 209.91K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 3.20B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 655.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0160622
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Wombat (WOMBAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Wombat (WOMBAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WOMBAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WOMBAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WOMBAT, terokai WOMBAT harga langsung token!

WOMBAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WOMBAT? Halaman ramalan harga WOMBAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.