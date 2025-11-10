Womo Harga Hari Ini

Harga langsung Womo (WM) hari ini ialah $ 0.359474, dengan 22.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WM kepada USD penukaran adalah $ 0.359474 setiap WM.

Womo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 359,502, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00M WM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WM didagangkan antara $ 0.275878 (rendah) dan $ 0.36523 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.694689, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00058856.

Dalam prestasi jangka pendek, WM dipindahkan -0.92% dalam sejam terakhir dan +19.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Womo (WM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 359.50K$ 359.50K $ 359.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 359.50K$ 359.50K $ 359.50K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Had Pasaran semasa Womo ialah $ 359.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WM ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000077.480174482. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 359.50K.