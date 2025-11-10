Won Chang Harga Hari Ini

Harga langsung Won Chang (USDWON) hari ini ialah $ 0.0002581, dengan 0.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDWON kepada USD penukaran adalah $ 0.0002581 setiap USDWON.

Won Chang kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 258,190, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B USDWON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDWON didagangkan antara $ 0.00025739 (rendah) dan $ 0.00026138 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02259075, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00024496.

Dalam prestasi jangka pendek, USDWON dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan -1.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Won Chang (USDWON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 258.19K$ 258.19K $ 258.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 258.19K$ 258.19K $ 258.19K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Won Chang ialah $ 258.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDWON ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 258.19K.