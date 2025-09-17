Wonder Sites (WONDER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00256663$ 0.00256663 $ 0.00256663 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +4.10% Perubahan Harga (1D) +5.12% Perubahan Harga (7D) -21.27% Perubahan Harga (7D) -21.27%

Wonder Sites (WONDER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WONDER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WONDER sepanjang masa ialah $ 0.00256663, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WONDER telah berubah sebanyak +4.10% sejak sejam yang lalu, +5.12% dalam 24 jam dan -21.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wonder Sites (WONDER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 260.51K$ 260.51K $ 260.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 260.51K$ 260.51K $ 260.51K Bekalan Peredaran 972.08M 972.08M 972.08M Jumlah Bekalan 972,081,630.4094282 972,081,630.4094282 972,081,630.4094282

Had Pasaran semasa Wonder Sites ialah $ 260.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WONDER ialah 972.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 972081630.4094282. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 260.51K.