Tokenomik Wonder Sites (WONDER)
Wonder Sites (WONDER) Maklumat
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
Wonder Sites (WONDER) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wonder Sites (WONDER), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Wonder Sites (WONDER): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Wonder Sites (WONDER) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WONDER yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WONDER yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WONDER, terokai WONDER harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.