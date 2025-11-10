Wonderland TIME Harga Hari Ini

Harga langsung Wonderland TIME (TIME) hari ini ialah $ 0.02583313, dengan 2.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TIME kepada USD penukaran adalah $ 0.02583313 setiap TIME.

Wonderland TIME kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 23,256, dengan bekalan edaran sebanyak 900.26K TIME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TIME didagangkan antara $ 0.02457828 (rendah) dan $ 0.02579834 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 10,063.72, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017233.

Dalam prestasi jangka pendek, TIME dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -15.17% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Wonderland TIME (TIME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.26K$ 23.26K $ 23.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Bekalan Peredaran 900.26K 900.26K 900.26K Jumlah Bekalan 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775

Had Pasaran semasa Wonderland TIME ialah $ 23.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TIME ialah 900.26K, dengan jumlah bekalan sebanyak 51970826.48851775. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.34M.