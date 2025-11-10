Tokenomik Wonderland TIME (TIME)

Lihat cerapan utama tentang Wonderland TIME (TIME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:02:21 (UTC+8)
Wonderland TIME (TIME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wonderland TIME (TIME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 23.47K
Jumlah Bekalan:
$ 51.97M
Bekalan Edaran:
$ 900.26K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.35M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 10,063.72
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00017233
Harga Semasa:
$ 0.02611428
Wonderland TIME (TIME) Maklumat

Wonderland DAO were operating under three tokens, TIME, MEMO and wMEMO.

TIME being the base token which you could stake and get MEMO while you could wrap the MEMO and get wMEMO. Since Wonderland Improvement Proposal #17 TIME and MEMO are deprecated and wMEMO is the main and only relevant token of Wonderland DAO.

I'm requesting either a banner redirecting to wMEMO as the main token from Wonderland to avoid confusion as people still looking at TIME's price and trying to interact with TIME or delisting.

Laman Web Rasmi:
https://wonderland.money/
Kertas putih:
https://docs.wonderland.money/

Tokenomik Wonderland TIME (TIME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Wonderland TIME (TIME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TIME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TIME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TIME, terokai TIME harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

