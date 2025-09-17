Woof (WOOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01513324$ 0.01513324 $ 0.01513324 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.84% Perubahan Harga (1D) +2.51% Perubahan Harga (7D) +20.11% Perubahan Harga (7D) +20.11%

Woof (WOOF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOOF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOOF sepanjang masa ialah $ 0.01513324, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOOF telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +2.51% dalam 24 jam dan +20.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Woof (WOOF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 416.67K$ 416.67K $ 416.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 878.25K$ 878.25K $ 878.25K Bekalan Peredaran 474.43M 474.43M 474.43M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Woof ialah $ 416.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOOF ialah 474.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 878.25K.