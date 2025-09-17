Lagi Mengenai WOOF

Woof Harga (WOOF)

Tidak tersenarai

1 WOOF ke USD Harga Langsung:

$0.00087838
+2.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Woof (WOOF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:27:55 (UTC+8)

Woof (WOOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.01513324
$ 0
+0.84%

+2.51%

+20.11%

+20.11%

Woof (WOOF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOOF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOOF sepanjang masa ialah $ 0.01513324, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOOF telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +2.51% dalam 24 jam dan +20.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Woof (WOOF) Maklumat Pasaran

$ 416.67K
--
$ 878.25K
474.43M
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa Woof ialah $ 416.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOOF ialah 474.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 878.25K.

Woof (WOOF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Woof kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Woof kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Woof kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Woof kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.51%
30 Hari$ 0+88.88%
60 Hari$ 0+44.84%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Woof (WOOF)

Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.

Woof (WOOF) Sumber

Laman Web Rasmi

Woof Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Woof (WOOF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Woof (WOOF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Woof.

Semak Woof ramalan harga sekarang!

WOOF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Woof (WOOF)

Memahami tokenomik Woof (WOOF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WOOF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Woof (WOOF)

Berapakah nilai Woof (WOOF) hari ini?
Harga langsung WOOF dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WOOF ke USD?
Harga semasa WOOF ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Woof?
Had pasaran untuk WOOF ialah $ 416.67K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WOOF?
Bekalan edaran WOOF ialah 474.43M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WOOF?
WOOF mencapai harga ATH sebanyak 0.01513324 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WOOF?
WOOF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WOOF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WOOFialah -- USD.
Adakah WOOF akan naik lebih tinggi tahun ini?
WOOF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WOOFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:27:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.