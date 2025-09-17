woofer (WOOFER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00000515 24J Tinggi $ 0.00000536 Sepanjang Masa $ 0.00022033 Harga Terendah $ 0.00000278 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.70% Perubahan Harga (7D) +9.25%

woofer (WOOFER) harga masa nyata ialah $0.0000053. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOOFER didagangkan antara $ 0.00000515 rendah dan $ 0.00000536 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOOFER sepanjang masa ialah $ 0.00022033, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000278.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOOFER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.70% dalam 24 jam dan +9.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

woofer (WOOFER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.70K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 22.70K Bekalan Peredaran 4.28B Jumlah Bekalan 4,283,316,680.7

Had Pasaran semasa woofer ialah $ 22.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOOFER ialah 4.28B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4283316680.7. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 22.70K.