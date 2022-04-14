Tokenomik Woofi the genius dog (WOOFI)
We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana.
the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily.
This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto
Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Woofi the genius dog (WOOFI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Woofi the genius dog (WOOFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Woofi the genius dog (WOOFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WOOFI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WOOFI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WOOFI, terokai WOOFI harga langsung token!
