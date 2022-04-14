Tokenomik WOOHOO (WOOHOO)
WOOHOO (WOOHOO) Maklumat
WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO.
WOOHOO (WOOHOO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WOOHOO (WOOHOO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik WOOHOO (WOOHOO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik WOOHOO (WOOHOO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WOOHOO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WOOHOO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WOOHOO, terokai WOOHOO harga langsung token!
WOOHOO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju WOOHOO? Halaman ramalan harga WOOHOO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.