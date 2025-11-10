WOOLFUN Harga Hari Ini

Harga langsung WOOLFUN (WOOLFUN) hari ini ialah $ 0.00002152, dengan 19.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WOOLFUN kepada USD penukaran adalah $ 0.00002152 setiap WOOLFUN.

WOOLFUN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 21,303, dengan bekalan edaran sebanyak 989.78M WOOLFUN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WOOLFUN didagangkan antara $ 0.00001795 (rendah) dan $ 0.00002154 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00006966, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001197.

Dalam prestasi jangka pendek, WOOLFUN dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -6.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WOOLFUN (WOOLFUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.30K$ 21.30K $ 21.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.30K$ 21.30K $ 21.30K Bekalan Peredaran 989.78M 989.78M 989.78M Jumlah Bekalan 989,775,336.565733 989,775,336.565733 989,775,336.565733

Had Pasaran semasa WOOLFUN ialah $ 21.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOOLFUN ialah 989.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989775336.565733. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.30K.