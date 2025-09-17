Woonkly (WOOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 1.46 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +9.18% Perubahan Harga (7D) +1.56%

Woonkly (WOOP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOOP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOOP sepanjang masa ialah $ 1.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOOP telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +9.18% dalam 24 jam dan +1.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Woonkly (WOOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 244.41K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 244.41K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Woonkly ialah $ 244.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WOOP ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 244.41K.