Harga langsung WORK (WORK) hari ini ialah $ 0.0001119, dengan 5.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WORK kepada USD penukaran adalah $ 0.0001119 setiap WORK.

WORK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 111,371, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M WORK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WORK didagangkan antara $ 0.00010551 (rendah) dan $ 0.00011151 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00489791, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008908.

Dalam prestasi jangka pendek, WORK dipindahkan +1.92% dalam sejam terakhir dan -15.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WORK (WORK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 111.37K$ 111.37K $ 111.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 111.37K$ 111.37K $ 111.37K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

