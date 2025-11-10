World Cat Harga Hari Ini

Harga langsung World Cat (WORLD CAT) hari ini ialah $ 0.01285602, dengan 4.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WORLD CAT kepada USD penukaran adalah $ 0.01285602 setiap WORLD CAT.

World Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,031,688, dengan bekalan edaran sebanyak 80.00M WORLD CAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WORLD CAT didagangkan antara $ 0.01278862 (rendah) dan $ 0.0138258 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09714, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00012143.

Dalam prestasi jangka pendek, WORLD CAT dipindahkan -0.85% dalam sejam terakhir dan -34.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

World Cat (WORLD CAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Bekalan Peredaran 80.00M 80.00M 80.00M Jumlah Bekalan 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Had Pasaran semasa World Cat ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WORLD CAT ialah 80.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 79999978.71555756. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.03M.