World Computer Money Harga Hari Ini

Harga langsung World Computer Money (WCM) hari ini ialah $ 0.00003776, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WCM kepada USD penukaran adalah $ 0.00003776 setiap WCM.

World Computer Money kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,929, dengan bekalan edaran sebanyak 924.93M WCM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WCM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00125507, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003584.

Dalam prestasi jangka pendek, WCM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -24.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

World Computer Money (WCM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Bekalan Peredaran 924.93M 924.93M 924.93M Jumlah Bekalan 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

Had Pasaran semasa World Computer Money ialah $ 34.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WCM ialah 924.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 924929416.8968393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.93K.