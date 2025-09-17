Lagi Mengenai WFCA

World Friendship Cash Logo

World Friendship Cash Harga (WFCA)

Tidak tersenarai

1 WFCA ke USD Harga Langsung:

$0.02881134
$0.02881134
+0.40%1D
mexc
USD
World Friendship Cash (WFCA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:47:48 (UTC+8)

World Friendship Cash (WFCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02406499
$ 0.02406499
24J Rendah
$ 0.02947408
$ 0.02947408
24J Tinggi

$ 0.02406499
$ 0.02406499

$ 0.02947408
$ 0.02947408

$ 2.37
$ 2.37

$ 0.00139981
$ 0.00139981

-1.90%

+0.33%

-7.27%

-7.27%

World Friendship Cash (WFCA) harga masa nyata ialah $0.02877958. Sepanjang 24 jam yang lalu, WFCA didagangkan antara $ 0.02406499 rendah dan $ 0.02947408 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WFCA sepanjang masa ialah $ 2.37, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00139981.

Dari segi prestasi jangka pendek, WFCA telah berubah sebanyak -1.90% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan -7.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

World Friendship Cash (WFCA) Maklumat Pasaran

$ 11.96M
$ 11.96M

--
--

$ 28.81M
$ 28.81M

415.02M
415.02M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa World Friendship Cash ialah $ 11.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WFCA ialah 415.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.81M.

World Friendship Cash (WFCA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga World Friendship Cash kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga World Friendship Cash kepada USD adalah $ -0.0100222930.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga World Friendship Cash kepada USD adalah $ -0.0129668182.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga World Friendship Cash kepada USD adalah $ -0.06284606344147728.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.33%
30 Hari$ -0.0100222930-34.82%
60 Hari$ -0.0129668182-45.05%
90 Hari$ -0.06284606344147728-68.59%

Apakah itu World Friendship Cash (WFCA)

WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!

World Friendship Cash (WFCA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

World Friendship Cash Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai World Friendship Cash (WFCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset World Friendship Cash (WFCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk World Friendship Cash.

Semak World Friendship Cash ramalan harga sekarang!

WFCA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik World Friendship Cash (WFCA)

Memahami tokenomik World Friendship Cash (WFCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WFCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai World Friendship Cash (WFCA)

Berapakah nilai World Friendship Cash (WFCA) hari ini?
Harga langsung WFCA dalam USD ialah 0.02877958 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WFCA ke USD?
Harga semasa WFCA ke USD ialah $ 0.02877958. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran World Friendship Cash?
Had pasaran untuk WFCA ialah $ 11.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WFCA?
Bekalan edaran WFCA ialah 415.02M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WFCA?
WFCA mencapai harga ATH sebanyak 2.37 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WFCA?
WFCA melihat harga ATL sebanyak 0.00139981 USD.
Berapakah jumlah dagangan WFCA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WFCAialah -- USD.
Adakah WFCA akan naik lebih tinggi tahun ini?
WFCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WFCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:47:48 (UTC+8)

World Friendship Cash (WFCA) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.