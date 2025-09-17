Apakah itu World Friendship Cash (WFCA)

WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

World Friendship Cash (WFCA) Sumber Kertas putih Laman Web Rasmi

World Friendship Cash Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai World Friendship Cash (WFCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset World Friendship Cash (WFCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk World Friendship Cash.

Semak World Friendship Cash ramalan harga sekarang!

WFCA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik World Friendship Cash (WFCA)

Memahami tokenomik World Friendship Cash (WFCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WFCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai World Friendship Cash (WFCA) Berapakah nilai World Friendship Cash (WFCA) hari ini? Harga langsung WFCA dalam USD ialah 0.02877958 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WFCA ke USD? $ 0.02877958 . Lihat Harga semasa WFCA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran World Friendship Cash? Had pasaran untuk WFCA ialah $ 11.96M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WFCA? Bekalan edaran WFCA ialah 415.02M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WFCA? WFCA mencapai harga ATH sebanyak 2.37 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WFCA? WFCA melihat harga ATL sebanyak 0.00139981 USD . Berapakah jumlah dagangan WFCA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WFCAialah -- USD . Adakah WFCA akan naik lebih tinggi tahun ini? WFCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WFCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

World Friendship Cash (WFCA) Kemas Kini Industri Penting