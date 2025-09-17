World Series of Degens (WSOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.55% Perubahan Harga (1D) -15.81% Perubahan Harga (7D) -55.81% Perubahan Harga (7D) -55.81%

World Series of Degens (WSOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSOD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSOD telah berubah sebanyak +0.55% sejak sejam yang lalu, -15.81% dalam 24 jam dan -55.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

World Series of Degens (WSOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.43K$ 48.43K $ 48.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.43K$ 48.43K $ 48.43K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa World Series of Degens ialah $ 48.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WSOD ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.43K.