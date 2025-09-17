Lagi Mengenai WORMS

Maklumat Harga WORMS

Laman Web Rasmi WORMS

Tokenomik WORMS

Ramalan Harga WORMS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Worms Among Us Logo

Worms Among Us Harga (WORMS)

Tidak tersenarai

1 WORMS ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Worms Among Us (WORMS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:29:22 (UTC+8)

Worms Among Us (WORMS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109254
$ 0.00109254$ 0.00109254

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+2.11%

+12.40%

+12.40%

Worms Among Us (WORMS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WORMS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WORMS sepanjang masa ialah $ 0.00109254, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WORMS telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, +2.11% dalam 24 jam dan +12.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Worms Among Us (WORMS) Maklumat Pasaran

$ 16.53K
$ 16.53K$ 16.53K

--
----

$ 16.53K
$ 16.53K$ 16.53K

985.70M
985.70M 985.70M

985,700,923.071771
985,700,923.071771 985,700,923.071771

Had Pasaran semasa Worms Among Us ialah $ 16.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WORMS ialah 985.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 985700923.071771. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.53K.

Worms Among Us (WORMS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Worms Among Us kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Worms Among Us kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Worms Among Us kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Worms Among Us kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.11%
30 Hari$ 0+16.67%
60 Hari$ 0+5.30%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Worms Among Us (WORMS)

WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Worms Among Us (WORMS) Sumber

Laman Web Rasmi

Worms Among Us Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Worms Among Us (WORMS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Worms Among Us (WORMS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Worms Among Us.

Semak Worms Among Us ramalan harga sekarang!

WORMS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Worms Among Us (WORMS)

Memahami tokenomik Worms Among Us (WORMS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WORMS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Worms Among Us (WORMS)

Berapakah nilai Worms Among Us (WORMS) hari ini?
Harga langsung WORMS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WORMS ke USD?
Harga semasa WORMS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Worms Among Us?
Had pasaran untuk WORMS ialah $ 16.53K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WORMS?
Bekalan edaran WORMS ialah 985.70M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WORMS?
WORMS mencapai harga ATH sebanyak 0.00109254 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WORMS?
WORMS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WORMS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WORMSialah -- USD.
Adakah WORMS akan naik lebih tinggi tahun ini?
WORMS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WORMSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 22:29:22 (UTC+8)

Worms Among Us (WORMS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.